الضغط النفسي يصيب هوغو لوريس في فخذه

المصدر: لندن - أ ف ب

رأى المدرب الأرجنتيني لتوتنهام ماوريسيو بوكيتينو، أن الضغط النفسي على حارسه الفرنسي هوغو لوريس بعد إدانته بالقيادة تحت تأثير الكحول، قد يكون ساهم بإصابته بفخذه خلال مواجهة مان يونايتد في الدوري الإنجليزي. وتعرّض توتنهام لثلاث هزائم توالياً منذ تعرّض لوريس للإصابة، مرتان في البريميرليغ وثالثة ضد انتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وتعرّض لوريس للإصابة بعد إعلان توقيفه لقيادة سيارته تحت تأثير الكحول في وسط العاصمة لندن، ولم يظهر منذ فوز فريقه في مواجهة يونايتد 3-صفر في 27 أغسطس الماضي. وأدين لوريس بتجميد رخصة القيادة لمدة 20 شهراً وغرامة مالية بقيمة 65 ألف دولار.