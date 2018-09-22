الأسطورة يأمل في استعادة أمجاد ليكرز

يأمل رئيس نادي لوس أنجليس ليكرز، اللاعب الأسطوري السابق ماجيك جونسون، في قدرة نجمه الجديد ليبرون جيمس على استعادة مجد الفريق الغائب عن الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة منذ عام 2013.

وقال جونسون أمس في مؤتمر صحافي قبل نحو شهر على انطلاق الموسم الجديد «ليبرون شخص ذكي جدا، يعرف ما يريد وكيف سيبلغ أهدافه، أشجعه على أن يكون الرياضي الأكثر نجاحاً في التاريخ». وتابع «أشجعه على إعادتنا إلى الأرض الموعودة. أتوق لبداية الموسم ولا يمكنني الانتظار حتى يبدأ الفريق باللعب معاً».لوس انجليس - أ ف ب