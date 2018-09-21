المصدر: زغرب - د ب أ

وجهت النيابة العامة في كرواتيا اتهام الإدلاء بالشهادة الزور للمدافع الكرواتي ديان لوفرين، وذلك في قضية الفساد المتهم فيها نائب رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم السابق، زدرافكو ماميتش.

يذكر أن السلطات القضائية الكرواتية قد وجهت في وقت سابق اتهاماً مماثلاً للاعب لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم.

وصدر الاتهام المذكور من قبل النيابة العامة في مدينة أوسييك الواقعة شرقي كرواتيا ضد مدافع ليفربول الإنجليزي والفائز بوصافة بطولة كأس العالم الأخيرة مع المنتخب الكرواتي، حيث اتهمته بالإدلاء بشهادة زور في قضية الفساد الخاصة بماميتش، الرئيس السابق لنادي دينامو زغرب.

وكانت محكمة أوسييك قد أصدرت حكماً بالسجن لست سنوات ضد ماميتش ولأربع سنوات و11 شهراً ضد شقيقه زوران.

وأدين ماميتش بالتربح بشكل شخصي من صفقات انتقال بعض اللاعبين، من بينها صفقتا انتقال مودريتش إلى صفوف توتنهام في 2008 ولوفرين إلى أولمبيك ليون في 2010، كما أدين أيضا بالتهرب الضريبي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المبلغ الذي استولى عليه ماميتش وصل إلى 18 مليون دولار، في الوقت الذي تهرب فيه من دفع ضرائب قيمتها 12 مليوناً و200 ألف دولار.

وقبل أن يتم إلقاء القبض عليه، هرب ماميتتش إلى البوسنة والهرسك، ولكن تعذر تسليمه للسلطات في كرواتيا لأنه يحمل جواز سفر تابع للدولة الأولى.

لوفرين متهم بالشهادة الزور