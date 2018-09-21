«تحدي الثلج» للعام التاسع ينطلق في سكي دبي.. اليوم

تنطلق في الساعة الثامنة صباح اليوم منافسات بطولة العوائق الجليدية، التي ينظمها سكي دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للعام التاسع على التوالي.

، وتحتضن منافساتها سكي دبي بمول الإمارات. وتم تصميم مسار المنافسات، بحيث يجعل المشاركين في البطولة يجتازون مجموعة من العوائق المختلفة، التي تضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، ويتنافس المشاركون في التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد، في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر، حيث سيتم تحويل المنطقة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات المتنوعة، التي تتضمن الزحف فوق الشبكات واجتياز المتاهة داخل كرة كبيرة.