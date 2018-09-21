طارق العشري مدرباً لـ«حرس الحدود»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أصبح عماد سليمان مدرب فريق حرس الحدود، ثالث المدربين الراحلين عن الدوري المصري الممتاز، في منتصف الموسم، وأنهى سليمان علاقته بالنادي العسكري بعد مرور 7 جولات فقط، بسبب النتائج غير المرضية للفريق التي وضعته في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وتولى طارق العشري المهمة خلفاً لسليمان، ويعد العشري أحد أهم المدربين في تاريخ الحرس، لا سيما أنه قاد الفريق في الفترة من 2006 وحتى 2012، حقق خلالها لقب كأس مصر مرتين، وستكون المهمة الأولى للعشري أمام فريق النجوم يوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري. وقبل رحيل سليمان كان فريق النجوم أول من أقال مدربه في الموسم الجاري، وهو المدرب الإسباني أنطونيو كالديرون.