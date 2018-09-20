لقب مخزي جديد لراموس في دوري الأبطال

المصدر: البيان الإلكتروني

لقب مخزي جديد أضيف مساء الأمس غلى سجل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ، حيث أصبح أكثر اللاعبين حصولا على الإنذرات في دوري أبطال اوروبا.

وبحسب وكلة " رويترز " للأنباء يشتهر راموس بسجله الانضباطي المتواضع على القدر ذاته من إمكاناته الدفاعية الكبيرة لكن اللاعب الاسباني حصل على لقب جديد غير مرغوب أمس الأربعاء عندما أصبح أكثر اللاعبين حصولا على إنذارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحصل راموس على إنذار في الشوط الأول في الفوز 3-صفر على روما ليصل إلى 37 إنذارا في 115 مباراة في البطولة ليتفوق على بول سكولز لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق.

كما يملك المدافع الرقم القياسي بالحصول على أكبر عدد من الإنذارات في موسم واحد وهو خمسة إنذارات في 2010-2011 و2012-2013 بينما لم يحصل سكولز المعروف بتدخلاته المتهورة على أكثر من أربعة إنذارات في موسم واحد.

وتم طرد راموس، الذي رفع كأس البطولة في أربع مناسبات، 24 مرة مع ريال مدريد وهو رقم قياسي كما أنه ضعف عدد مرات طرد فرناندو هييرو صاحب المركز الثاني.

كما أنه الأكثر تعرضا للطرد في تاريخ دوري الدرجة الأولى الاسباني برصيد 19 مرة.

وبالمقارنة لم يتعرض اللاعب الاسباني لمشاكل كبيرة في دوري الأبطال إذ تم طرده ثلاث مرات فقط.

ولم يتعرض راموس للطرد في 158 مباراة مع المنتخب الاسباني.