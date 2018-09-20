منافسة ثلاثية لخلافة ريغا الأفريقي

المصدر: تونس - صالح قادري

أصبحت أيام المدرب البلجيكي جوزي ريغا مع الأفريقي التونسي معدودة، حيث أفاد مصدر مقرب من إدارة النادي، بأن مسؤولي الفريق، برئاسة عبد السلام اليونسي، قد اتفقوا على إقالة البلجيكي، تفادياً لما حصل للفريق في بداية الموسم الماضي مع المدرب الإيطالي سيموني.

وقد تم الاختيار بين ثلاثة مدربين للاتفاق مع أحدهم، وهم عمار السويح وابن النادي قيس اليعقوبي، والمدرب السابق للفريق الفرنسي برتران مارشان، وستتواصل المفاوضات، على أن يتخذ القرار النهائي في الأيام القليلة القادمة.من ناحيته، يغادر اليوم النادي البنزرتي إلى مصر، تلبية لدعوة تلقاها من نادي بيراميدز، للتباري معه ودياً يوم الأحد.