حوافز «الشان» تثير أزمة في «صقور الجديان»

المصدر: الخرطوم ـ حسن فاروق

أثار عدم وجود اللاعب السماني الصاوي ضمن القائمة التي تسلّمت الحافز الخاص بالمنتخب السوداني «صقور الجديان» في بطولة الشان (البطولة الأفريقية للمحليين) والمقدّم من رئاسة الجمهورية السودانية أزمة بينه وإدارة المنتخبات.

وقال لاعب المريخ السماني الصاوي في تصريحات صحافية إنه لم يتسلّم حافز رئاسة الجمهورية السودانية رغم مشاركته في المباريات السابقة للمنتخب ببطولة الشان. وأضاف: تفاجأت باستلام زملائي اللاعبين حافز مشاركة المنتخب في البطولة، فلم أتلق أي اتصال من مسؤولي اتحاد الكرة، وأنا أستغرب من هذه الخطوة. وأوضح السماني الصاوي أنه في انتظار توضيح من إدارة المنتخب لما حدث قبل أن يتخذ أي خطوة جديدة.

من جهة أخرى فاز أهلي الخرطوم على الأمل عطبرة بهدف دون مقابل ضمن المرحلة السادسة من الدوري. اختارت مفوضية الرياضة، يوم 28 سبتمبر 2018 موعداً لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنادي الهلال، لتعديل النظام الأساسي، علماً بأن هذا الموعد يسبق لقاء القمة الذي يجمع الهلال بالمريخ بملعب الهلال بيوم واحد.