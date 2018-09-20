إدريس إلبا يقدم حفل جوائز «فيفا»

المصدر: لندن - وكالات

بعد أقل من عام على تقديمه الناجح لحفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يعود الممثل البريطاني إدريس إلبا لتقديم حفل الفيفا لتوزيع جوائز «ذي بيست» يوم الاثنين المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

ويعاون إلبا في تقديم الحفل الصحافية الفرنسية ومقدمة البرامج الرياضية آن لور بوني. ويشتهر إلبا بأدواره في أفلام بارزة عدة منها «الجبل بيننا» و«وحوش الأمة» و«ثور والمنتقمون». كما يشتهر إلبا بتشجيعه لنادي أرسنال.

وقال إلبا: «إنني مشجع متحمس للغاية لكرة القدم. ولهذا، أشعر بالسعادة للعودة مجدداً إلى تقديم حفل جوائز الفيفا.. ليس فخراً فقط ولكنه إثارة بالغة وسعادة كبيرة أن أتواجد على خشبة المسرح مع أبرز لاعبي كرة القدم بالعالم». وفي المقابل تعتبر بوني من أفضل خمسة مقدمي برامج رياضية في فرنسا.