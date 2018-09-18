عرض أسترالي يغري توتي بالعودة

المصدر: سيدني - وكالات

أفادت تقارير إعلامية، بأن نجم الكرة الإيطالية وأسطورة نادي روما المعتزل فرانشيسكو توتي، قد يعدل عن قرار اعتزاله كرة القدم، بعدما تلقى عرضاً من «أبيا تاغيرز» الأسترالي.

وقال مصدر في الفريق الأسترالي: «لقد قدمنا بالفعل عرضاً لتوتي وننتظر النتيجة».ومن المنتظر أن يقوم توتي بصحبة لاعب «روما» السابق جيوسيبي جيانيني، بزيارة أستراليا، وحضور مواجهة «أبيا تاغيرز» و«أديلايد يونايتد»، المزمعة في الـ 26 من الشهر الجاري، في إطار الدور ربع النهائي لكأس أستراليا.واعتزل توتي، البالغ 41 عاماً، كرة القدم مع نهاية الموسم قبل الماضي، عقب مسيرة حافلة مع نادي روما.وخاض توتي، 619 مباراة مع «الذئاب»، سجل خلالها 250 هدفاً، وتوِّج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي في مناسبة واحدة.