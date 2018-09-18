ديكسون يخطف لقب «أندي كار»

المصدر: عواصم - وكالات

فاز النيوزيلندي سكوت ديكسون بلقب بطولة سلسلة سباقات أندي كار للسيارات عندما أنهى في المركز الثاني بالسباق الختامي للموسم وهو سباق الجائزة الكبرى في سونوما بشمالي كاليفورنيا.

وخاض ديكسون السباق وهو يعلم أن إنهاءه للسباق ضمن أول مركزين سيضمن له اللقب متفوقاً على الكسندر روسي أقرب منافسيه الذي تعرض لمشكلة عقب خطأ ارتكبه في اللفة الأولى ولم يكن بوسعه ممارسة أي ضغط فعلي على ديكسون. وأنهى سائق فريق شيب جاناسي السباق في المركز الثاني .

وسبق لديكسون الفوز ببطولة اندي كاري أعوام 2003 و2008 و2013 و2015. ويحمل الأميركي ايه.جيه فويت الرقم القياسي لعدد ألقاب اندي كار برصيد سبعة ألقاب ما بين عامي 1960 و1979.