سعيد بن طحنون يشيد بالمشاركين في تحدي «الرمضى» بالعين

المصدر: العين - وام

شارك الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان في الدورة الثانية لفعالية تحدي «الرمضى» على رمال الصحراء الحارة بمنطقة النباغ في مدينة العين والتي شهدت مشاركة 800 متسابق.

حضر الفعالية - التي أقيمت بالتعاون مع نادي رحالة الإمارات وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان وعوض محمد بن الشيخ مجرن والدكتور أحمد آل سودين.. فيما شهدت مشاركة كبيرة لرعاة الحدث ومنهم شرطة أبوظبي وبلدية العين ونادي تراث الإمارات.

وأشاد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان بحجم المشاركة في الفعالية لأهميتها في تبني حياة صحية إيجابية وتعزيز الاهتمام بالأنشطة البدنية والرياضية التي تمنح القوة والصحة وتساعد على أداء الأعمال بحيوية، مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الأنشطة الصحية وسط أجواء التحدي في درجات حرارة عالية لم تؤدِ إلى عزوف المشاركين .

وكرم الشيخ سعيد بن طحنون رعاة الحدث ، فيما تسلم درعاً تذكارية من اللجنة المنظمة للحدث تقديراً لحرصه على رعايته ودعم نجاحه.