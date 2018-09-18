مايير يحطم الرقم القياسي للعشاري

المصدر: باريس - وكالات

سجل بطل العالم الفرنسي، كيفن مايير، رقماً قياسياً عالمياً جديداً في تاريخ مسابقات العشاري، حيث بلغ 9126 نقطة خلال إحدى المنافسات،التي جرت بفرنسا أول من أمس. وأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أن مايير، تخطى أفضل رصيد نقطي في منافسات العشاري، الذي كان مسجلا باسم الأميركي أشتون إيتون.

وحقق إيتون رصيداً بلغ 9045 نقطة خلال مشاركته في منافسات العشاري ببطولة العالم،التي أقيمت بالعاصمة الصينية بكين عام 2015.و هذا هو ثاني رقم قياسي عالمي يتم تحقيقه أول من أمس، بعدما سجل الكيني ايليود كيبشوج رقماً قياسياً عالمياً جديداً في سباقات الماراثون بتسجيله ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية في ماراثون بالعاصمة الألمانية برلين.