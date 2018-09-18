هدية غالية من وستهام لبليغريني

المصدر: لندن - وكالات

قال مانويل بليغريني مدرب وستهام، إن الفوز 3-1 على إيفرتون، أول من أمس، والذي أبعد فريقه عن ذيل ترتيب المسابقة مثّل الطريقة المثالية للاحتفال بعيد ميلاده 65. وقدم الفريق الجديد لبليغريني بعض اللمحات المميزة والأداء السلس ليحصد أول نقاط له هذا الموسم في مرسيسايد في نفس اليوم الذي احتفل فيه بليغريني بذكرى ميلاده. وقال بليغريني: «لم أكن قلقاً بسبب عيد ميلادي اليوم (الأحد).. وكنت أريد الفوز بالمباراة فقط. شكلت هذه أفضل هدية يمكن للاعبين أن يقدموها لي».

وأضاف عن لاعبه أندريه الجديد الذي يعوّل عليه كثيراً، قال مدرب وستهام: «ولم يصل أندريه إلى هنا وهو على أتم الاستعداد للعب في هذه البطولة. يمتلك الكثير من المهارة ، لكنه كان يحتاج لمزيد من العمل».