سيارة تصدم عداءً خلال ماراثون ميديين

المصدر: ميديين - وكالات

تعرض العداء الكيني جوزيف كيبرونو لإصابة طفيفة بعد أن صدمته سيارة خلال مشاركته أول من أمس في سباق نصف ماراثون ميديين، حسب ما أعلن المنظمون. وأوضح المنظمون أن سيارة صدمت كيبرونو خلال مشاركته في السباق بعد أن خالفت على الأرجح الحظر المفروض على السيارات بالمرور في المنطقة المخصصة لإقامة السباق لمسافة 21 كلم.

ونقل كيبرونو الى المستشفى الرئيسي في ميديين، ثاني مدن كولومبيا، وهو يعاني جروحاً طفيفة ورضوضاً، لكن مصدرا طبيا أكد أن حالته الصحية «جيدة». كما شهد السباق نفسه وفاة أحد العدائين الهواة بعد أن انهار عقب نهاية السباق.