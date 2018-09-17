محمد صلاح في أعين أساطين الكرة العالمية

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

ينافس المصري محمد صلاح كلا من مودريتش ورونالدو على جائزة الفيفا لأفضل لاعب لعام 2018، وبالمناسبة ونظرا للمرحلة المتقدمة التي وصل إليها الفرعون المصري، قام الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع الالكتروني في نسخته الفرنسية بنشر بعض أراء نجوم الكرة السابقين وآخرين من خارج محيط كرة القدم تمجد ما انجزه صلاح حتى الآن، إليكموها بالتفصيل:

الظاهرة رونالدو (مهاجم برازيلي سابق):

"أنا أحبه، سمعت أنه قال بأنني كنت مصدر إلهام له، وأنا سعيد جدا بذلك. لديه صفات كبيرة، وهو يشبه ميسي، فهو أعسر، ورشيق، وسريع، الكرة تلتصق بقدميه وشره لتسجيل الأهداف".

يورغن كلوب (مدرب ليفربول):



"على حد علمي، كان آخر لاعب لديه تأثير كبير على أداء فريقه هو دييغو مارادونا ، أعتقد أن صلاح يسير على دربه، وهو في الطريق الصحيح لأن يصبح الأفضل في العالم".

صامويل تادرس (باحث مصري):

"لم نعد ننتج شخصيات عظيمة مثل أم كلثوم أو نجيب محفوظ، الناس يأتون من جميع أنحاء العالم لاكتشاف حضارتنا القديمة، لكن نجاحاتنا الأخيرة نادرة للغاية. صلاح يملأ هذه الفجوة إلى حد كبير.

لوسيانو سباليتي (لاعب ايطالي سابق ومدرب):

"صلاح لاعب استثنائي، إنه أفضل لاعب كرة قدم دربته على الإطلاق، وحتى تمنعه من التسجيل لا بد من درجة نارية للحاق بها".

ستيفن جيرارد (لاعب ليفربول السابق):

"كرة القدم حياة لصلاح، وبدون أدنى شك، فهو حاليا أفضل لاعب على هذا الكوكب".

مارتن كيون (نجم أرسنال السابق):

"إن المدافعين يحاولون منعه من التسجيل! انظر إلى عددهم! لكنه مثل مارادونا ضد بلجيكا منذ بضع سنوات". صلاح يعيش الكرة، وهذا هو الأصعب - التوقيت وعدد الضربات، كمدافع، تتوقع قذفه للكرة، لكن لا، هي مجرد لمسه للكرة، والأمر المحير هو كيف يجد طريقه للشباك".

روبي فاولر (مهاجم ليفربول السابق):

"لقد فعل صلاح أشياء رائعة، ولا أقول هذا كوني مناصرا لنادي ليفربول، ولكنها الحقيقة. وحتى لو وضعنا جانبا ما فعله في ليفربول، وهو أمر لا يصدق، إنه أفضل من رونالدو أو ميسي، إنه المحرك الأساسي للفريق، فلماذا لا ينافس رونالدو وميسي هذا الموسم؟

ريفالدو (بطل العالم السابق مع البرازيل):

"إنه لاعب عظيم، إنه لاعب حاسم، والآن عليه الحفاظ على هذا المستوى لمدة عشر سنوات، كما فعل كريستيانو رونالدو وميسي - إنه قريب جداً منهما الآن."

إيان رايت (مهاجم إنجلترا السابق):



"إذا تجرأت، فأقول إنه يذكرني بميسي، بطريقة لعبه المرحة. بالنسبة لي فإنه يحوز مواصفات ميسي".

ديدييه دروجبا (مهاجم ساحل العاج السابق):

"إنه لا يمكن التنبؤ بما سيفعله، في إمكانه مراوغتك بقدمه اليسرى فقط، إنه سريع، وقوي، يعرف كيف يسجل الأهداف، هو في طريقه لأن يصبح أيقونة لكرة القدم".

إيان راش (أسطورة ليفربول):

"بصراحة إن أفضل لاعبين منذ سنين هما رونالدو وميسي، لكن هذا الموسم صلاح هو الأفضل، لقد لعب دوراً كبيراً في تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم"، وما فعله مع لليفربول شيء لا يصدق. ما أحبه فيه هو تواضعه: فإذا كان لاعب ما في وضع أفضل منه، فإنه يمرر الكرة له. لا أريد أن أنقص شيئاً من رونالدو أو ميسي، إلا ان صلاح نجح في أقوى بطولة بالعالم".

أليساندرو دل بييرو (مهاجم إيطالي سابق):

"صلاح لاعب استثنائي، قدم أداء ثابتا ومثيرا للإعجاب وله خصائص بارزة تؤهله لإحراز لقب أفضل لاعب في العالم بعد بضعة أشهر."