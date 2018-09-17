بيستروم وصيف المرحلة 18 من طواف إسبانيا

المصدر: مدريد - البيان الرياضي

فوّت الدراج سفين إيريك بيستروم من فريق الإمارات فرصة الفوز بالمركز الأول في المرحلة الثامنة عشرة من جولة إسبانيا بفارق ضئيل، حيث تمكن الدراج جيلي والايس (فريق لوتو سودال) من تجاوزه في نهاية السباق، لينهي المرحلة في زمن بلغ 3:57:03.

وكان النجم النرويجي قد قدم أداء بطولياً خلال السباق، حيث عمل على تشكيل المجموعة المنفصلة مع اثنين من منافسيه مباشرة بعد تقدمه في المنطقة المحايدة في بلدة إيخيا دي لوس كابايروس. وبدا أداء بيستروم قوياً بشكل مذهل طوال السباق، حيث قاد المجموعة المنفصلة التي ضمت ثلاثة دراجين لأكثر من 180كلم على المسار المستوي وصولاً إلى مدينة لاردة.