كيبشوغ يحطم الرقم القياسي العالمي للماراثون

المصدر: برلين - وكالات

سجل الكيني إيليود كيبشوغ رقماً قياسياً عالمياً جديداً في سباقات الماراثون بتسجيله ساعتين ودقيقة واحدة و40 ثانية في ماراثون برلين أمس. وحطم كيبشوغ الرقم القياسي العالمي السابق والمسجل باسم مواطنه دينيس كيميتو والبالغ ساعتين ودقيقتين و57 ثانية. ولم يواجه كيبشوغ أي صعوبة في طريقه للفوز وتحقيق الرقم القياسي العالمي الجديد. الفوز أكد مكانة كيبشوغ كأفضل عداء ماراثون على مر العصور.

وقال كيبشوغ «لا أجد الكلمات التي تصف هذا اليوم، لكني ممتن حقاً». وحاول كيبشوغ مطاردة الرقم القياسي العالمي في ماراثون برلين مرتين من قبل لكنه فشل.