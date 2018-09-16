نيمار يعاني من «قلة النوم»

المصدر: باريس - وكالات

كشف توماس توخل مدرب نادي باريس سان جيرمان، أن نجمه البرازيلي نيمار غاب عن مباراة، أول من أمس، ضد سانت اتيان في الدوري الفرنسي، بسبب قلة النوم. وقال توخل بعد فوز فريقه على ضيفه برباعية نظيفة، إن نيمار «لم ينم بشكل جيد في الليلة الماضية، وتحدثنا في الصباح (الجمعة). عادة ما يقول لي «نعم أريد أن ألعب»، إلا أنه هذه المرة قال «لا أعرف...».

وأوضح المدرب الألماني، أن سبب قلة النوم يعود إلى تأقلم نيمار مع التوقيت في فرنسا بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في فترة الاستراحة الدولية، حيث خاض مباراتين وديتين في الولايات المتحدة الأميركية.