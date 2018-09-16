المصدر: سنغافورة - وكالات

سجل البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس أسرع زمن، أمس، في التجربة الرسمية لسباق الجائزة الكبرى في سنغافورة، المقرر اليوم ضمن منافسات بطولة فورمولا-1، لينطلق من المركز الأول. وحسم هاميلتون انطلاقه من المركز الأول للمرة السابعة هذا الموسم والرابعة في سجل مشاركاته بسباق سنغافورة وللمرة رقم 79 في مسيرته. وسجل هاميلتون دقيقة واحدة و36.015 ثانية .

أما الألماني سيبستيان فيتيل سائق فيراري، فقد أحرز المركز الثالث بفارق 0.613 ثانية خلف هاميلتون. وقبل السباق، يتفوق هاميلتون في صدارة الترتيب بفارق 30 نقطة أمام غريمه فيتيل.