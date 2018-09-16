ييتس يقترب من لقب طواف إسبانيا

المصدر: مدريد - وكالات

ضمن البريطاني سايمون ييتس بشكل كبير الفوز بسباق طواف إسبانيا للدراجات بإنهائه في المركز الثالث بالمرحلة 20 وقبل الأخيرة أمس، وسيخوض المرحلة الأخيرة التي تشمل الطواف في شوارع مدريد وهو يتصدر الترتيب العام بفارق دقيقة واحدة و46 ثانية عن أقرب مطارديه.

ويقترب ييتس من إكمال اكتساح غير مسبوق للمتسابقين البريطانيين للسباقات الكبرى هذا العام عقب فوز كريس فروم بسباق إيطاليا وجيرينت توماس بسباق فرنسا. وأنهى الإسباني إنريك ماس متسابق كويك والكولومبي ميغيل لوبيز متسابق أستانة في المركزين الأول والثاني أمس ليضعا نفسيهما ضمن قائمة الترتيب العام .