1048 مشاركاً في سباق «أبوظبي الرياضي» المجتمعي للجري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شارك 1048 متسابقاً من مختلف فئات مجتمع أبوظبي في سباق مجلس أبوظبي الرياضي المجتمعي للجري للمسافات 2.5 كم و5 كم و10 كم، الذي أقيم في أروقة ياس مول وعالم فيراري أمس.

وحقق السباق نمواً في مستوى المشاركة والتفاعل بنسبة 31% عن السباق المجتمعي الأخير الذي أقيم في أغسطس الماضي. وتقام السباقات ضمن أجندة مجلس أبوظبي الرياضي المجتمعية الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الجري.

وأسفرت نتيجة السباق المفتوح فئة (إناث) عن فوز الكوبية جينا دي غراسيا بالميدالية الذهبية، وفي الذكور فاز الفرنسي ستيفان تروسيتش، أما السباق المفتوح فئة (إناث) فازت البريطانية روزي مور وفي الذكور فاز الفرنسي كميل لارديل.