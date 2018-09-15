عقوبات رادعة من لجنة المسابقات السودانية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، عقوبات رادعة في مواجهة أندية ولاعبين وإداريين، بسبب تجاوزات في مباريات الدوري، أبرزها إيقاف نشاط مدير الكرة بنادي الهلال الخرطوم.

خالد أحمد النقر، وإحالته إلى لجنة الانضباط، وذلك لما بدر منه من سلوك في مباراتهم أمام المريخ الخرطوم في أغسطس الماضي باستاد الخرطوم. إضافة لتوقيع غرامة مالية على ناديي المريخ الخرطوم والهلال الخرطوم، وقدرها (150) ألف جنيه سوداني، نسبةً لما بدر من أولتراس الناديين بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية، في مباراة المريخ والهلال بتاريخ في الشهر نفسه.