أولى جولات «الشراعية 43» السبت المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الحدث الثاني في الموسم الرياضي البحري الجديد 2018-2019، سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي السبت المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب، اعتباراً من الغد وحتى الخميس المقبل، عبر لجنة السباقات في النادي بمقره في الميناء السياحي، أو عبر الرابط الخاص.

والذي سترسله اللجنة المنظمة للنواخذة والملاك، عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة -إس إم إس-. ودعا هزيم القمزي مشرف عام السباق، النواخذة والملاك الراغبين في المشاركين في السباق، القيام بما يلزم، واستكمال كافة الإجراءات والشروط.