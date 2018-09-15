الترجي والنجم للمرة الخامسة قارياً

المصدر: تونس - صالح قادري

يلتقي الليلة الترجي الرياضي والنجم الساحلي للمرة الخامسة في إطار دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق للفريقين أن تقابلا في أربع مناسبات في ذات المسابقة وقد جرت المباراة الأولى بينهما يوم 2 يوليو 2005 بالملعب الأولمبي بسوسة وانتهت بالتعادل دون أهداف، وفي مباراة العودة يوم 20 أغسطس من نفس السنة انتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة هدف لمثله.

أما المباراة الثالثة فجرت في 5 أغسطس 2012 بملعب رادس وانتهت لفائدة الترجي بهدف دون رد، والرابعة بملعب سوسة في 18 من الشهر نفسه ولم تعرف نهاية طبيعية بسبب أحداث الشغب حيث أوقف الحكم المباراة في الفترة الثانية من اللعب وكان الترجي متقدماً بهدفين دون مقابل وقررت الكونفدرالية الافريقية آنذاك إلغاء نتيجة المواجهتين.

وكذلك إلغاء نتائج النجم الساحلي في دور المجموعات وبذلك ترشح الترجي إلى المربع الذهبي في حين غادر النجم السباق.