تيري يرفض عرضاً للانتقال إلى سبارتاك موسكو

المصدر: لندن ــ أ ف ب

أعلن قطب دفاع تشلسي والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم سابقاً جون تيري أول من أمس أنه رفض عرضاً للانضمام إلى صفوف نادي سبارتاك موسكو الروسي.

وبدا سبارتاك واثقاً من التعاقد مع لاعب من الطراز الرفيع عندما أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان يستعد لاستقبال «ضيف مهم جداً»، لكن بعد دراسته لهذه الخطوة مع عائلته، اختار تيري عدم الانتقال.

وقال اللاعب في حسابه الرسمي على انستغرام «بعد تفكير عميق، قررت رفض عرض من سبارتاك موسكو. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر سبارتاك وأتمنى لهم ولأنصارهم الأفضل في بقية الموسم».