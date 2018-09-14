«بيراميدز» يهدد بالانسحاب من الدوري المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

هدد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، ومالك نادي بيراميدز المصري، بانسحاب ناديه من بطولة الدوري، إذا لم يتم التدخل لحل أزمات التحكيم.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه على «تويتر» قال فيها: «إما حكام أجانب أو الانسحاب». وحدث ذلك بعد تعادل بيراميدز أمام الجونة (1-1) مساء أول من أمس، في الجولة السادسة من الدوري المصري، في مباراة شهدت أخطاء تحكيمية ساذجة، حرمت بيراميدز من هدف صحيح وركلة جزاء.

وقال آل الشيخ في تصريحات عبر قناة ناديه، إنه تقدم بطلب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإيجاد حل لما يحدث، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يتعرض الاستثمار الرياضي لتلك العراقيل والمعوقات. ولفت إلى أنه من غير المعقول أن يتم إلغاء هدف صحيح مئة بالمئة، وتساءل: «هل سيفرح الأهلي والزمالك بالفوز بالدوري بهذه الطريقة؟».