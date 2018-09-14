أوساكا ليست غاضبة من سيرينا

المصدر: يوكوهاما - أ ف ب

رفضت اليابانية ناومي أوساكا بطلة دورة الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة لكرة المضرب، توجيه الانتقاد إلى الأميركية سيرينا وليامس، على خلفية خلاف الأخيرة مع حكم الكرسي الرئيسي للمباراة النهائية على لقب إحراز اليابانية لقبها الأول في بطولات «الغراند سلام».

وكانت إبنة الـ 20 عاما أذابت القلوب السبت الماضي بعد سحقها مثلها الأعلى في ملاعب كرة المضرب سيرينا وليامس 6-2، 6-4 في نيويورك، لتصبح اليابانية الأولى التي تحرز لقبا كبيرا أول في «الغراند سلام».

أوساكا شددت على أنها لا تكن أي شعور بالضغينة تجاه (سيرينا)، التي أثارت جدلا بخلافها مع حكم الكرسي بعد توجيهه إنذارا لها ثم تغريمها بتخسيرها نقطة ثم شوطا على خلفية إدانتها بتلقي تعليمات من مدربها في المدرجات.