رئيس الهلال يهاجم التحكيم

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

هاجم رئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال تحكيم مباراة الهلال والمريخ، التي كسبها المريخ بهدفين مقابل هدف، ووصف صافرته بالمشروخة، فيما وصف المدرب التونسي يامن الزلفاني المدير الفني للمريخ، فوز الفريق على الند والغريم التقليدي الهلال، بالفوز الغالي والمهم على اعتبار ان المريخ لم يحقق الفوز في مباريات القمة في الدوري الممتاز منذ عام 2011.. وقال: أخبرت اللاعبين أن المباراة تخصهم ولا بد من العودة لسكة الانتصارات من جديد.

وقال الزلفاني: كنا نحتاج لنقاط المباراة بشدة لأنها تعني الكثير في مشوارنا نحو لقب الدوري الممتاز، الخسارة اليوم كانت ستؤخرنا كثيراً وتبعدنا عن الهلال في المنافسة على البطولة الأهم محلياً.