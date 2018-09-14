«الإمارات» يكرم الأوفياء

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

في لفتة طيبة، قام مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم بتنظيم حفل مميز لتكريم عدد من أوفياء ومنتسبي النادي السابقين، وذلك تقديراً لهم ورغبة في تجديد التواصل معهم.

شهد الحفل الذي أقيم في استاد النادي محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمر محمد المزكي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومشرف عام الفريق الأول، وأنور عبد الله الدربي عضو مجلس الإدارة مشرف عام المراحل السنية وعمر صالح الزعابي عضو مجلس الإدارة مدير النادي وناجي محمد ناجي عضو مجلس الإدارة مدير الاستثمار والتسويق، وشمل التكريم كلاً من راشد إبراهيم عقيدة، وحمد عبد الله فارس، وعلي عبد الله العاجل، وعيسى علي قمبر، وإسماعيل نصيب.

وقال محمد العوضي رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريح بهذه المناسبة: إن هذا التكريم يأتي تقديراً لدور هؤلاء الأوفياء من محبي وأقطاب النادي، مشيراً إلى أن هذا التكريم ماهو إلا رد للجميل لمن خدموا ودعموا النادي ولن يكون هذا التكريم الأخير بل هو البداية وسيكون هناك مبادرات تكريم قادمة ضمن جدول زمني محدد، وسيضم كذلك لاعبي النادي القدامى تقديراً وتكريماً للجميع.

من جهته، أثنى عمر محمد المزكي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة مشرف عام الفريق الأول على دور محبي وأقطاب النادي، مؤكداً أن وقوف النادي مع أوفيائه ليس بالغريب على إدارات النادي المتعاقبة عليه، لا سيما أن هؤلاء الأوفياء كان لهم دور كبير في منح الدعم الإيجابي لفرق النادي المختلفة.

كما عبر لاعبو الفريق بعد انتهاء التدريب الذي أجروه عن تقديرهم الكبير للدور الذي لعبه هؤلاء الرجال في دعمهم بصورة مستمرة، مؤكدين أن تكريم إدارة النادي لمنتسبيه عادة متأصلة وأفضل مبادرة وتقدير لهؤلاء الأوفياء.

من جانبهم رد المكرمون على هذه المبادرة، بقولهم: نشكر إدارة النادي على حرصهم بإقامة هذه الاحتفالية التي تكشف ترابط جميع أبناء النادي مع هذا الصرح الكبير، وهذه الروح أهم سمات هذا النادي، الذي وجدنا فيه المكان الذي نقضي فيه أجمل أيام حياتنا منذ نشأتنا.