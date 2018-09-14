ديربي تونسي ساخن في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: تونس - صالح قدري

يسعى حوريا الغيني لمواصلة مفاجآته هذا الموسم في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عندما يستضيف في كوناكري الأهلي المصري العريق في ذهاب الدور ربع النهائي الذي يشهد مباراة ديربي ساخنة بين الترجي والنجم الساحلي التونسيين.

وترجح كفة الأهلي للعبور إلى المربع الذهبي بفارق الخبرة التي يفتقدها منافسه سواء على الصعيد القاري أو على الصعيد المحلي.

وسيكون ملعب رادس في ضاحية تونس العاصمة مسرحاً لمواجهة ساخنة بين عملاقي الكرة التونسية الترجي والنجم الساحلي.

ولم يواجه الترجي أو النجم الساحلي أي صعوبة في بلوغ الدور ربع النهائي بعد أن اجتازا دور المجموعات بسهولة نسبية.

ويواصل الوداد البيضاوي المغربي مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة وفاق سطيف الجزائري بطل المسابقة عام 2014.