«ماراثون أدنوك أبوظبي» يطلق برنامجاً تدريبياً مجتمعياً

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تحضيراً لانطلاق «ماراثون أدنوك أبوظبي» بدورته الأولى، في العاصمة أبوظبي، وبدعم من «مجلس أبوظبي الرياضي» تم الإعلان عن سلسلة من برامج التدريب المجتمعية، التي يجري تنظيمها قبيل انطلاق الماراثون والمفتوحة مجاناً أمام الجميع.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لـمجلس أبوظبي الرياضي: نؤكّد عبر برنامج التدريب المجتمعي على التزامنا العميق بتشجيع السكّان والزوّار على اتباع نمط حياة صحي أكثر. وقد جرى تصميم البرنامج الجديد بشكل مميّز، بحيث يلائم الرياضيين الهواة والمحترفين على حد سواء، وذلك من كافة الفئات العمرية كجزء من تحضيراتهم لليوم الكبير الذي يقام في ديسمبر القادم بإذن الله.