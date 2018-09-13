حرمان لوريس من رخصة القيادة 20 شهراً

المصدر: لندن - وكالات

أُدين حارس مرمى منتخب فرنسا وفريق توتنهام ، هوغو لوريس، أمس بتجميد رخصة القيادة لمدة 20 شهراً، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني (65 ألف دولار) لقيادته سيارته تحت تأثير الكحول. وأوقف لوريس الذي أقرّ بذنبه، في 24 أغسطس الماضي وهو يقود سيارته من نوع «بورش» رمادية اللون من قبل دورية للشرطة وسط لندن. وبلغت نسبة الكحول 80 ميكروغراماً في ليتر هواء، أي أكثر من ضعفي النسبة المسموح بها في بريطانيا (35 ميكروغراماً). وأُطلق سراح لوريس بكفالة بعد توقيفه لساعات.