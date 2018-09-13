"أمازون" تحوّل حياة مارادونا إلى مسلسل تلفزيوني

المصدر: البيان الالكتروني

ستتحول حياة أسطورة كرة القدم النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا إلى مسلسل تلفزيوني، حيث أعلنت منصة "أمازون" للفيديو، أنها ستنتج مسلسلا يشارك فيه ثلاثة ممثلين يؤدون الفترات الأهم في حياة اللاعب والنجم التاريخي لمنتخب الأرجنتين.

وأعلنت شركة أمازون أنها ستبث المسلسل على منصتها الرقمية لبث الفيديو "أمازون برايم فيديو".

وقد كشف بيان الشركة عن أسماء بعض الممثلين المشاركين في العمل.

واختير ثلاثة ممثلين أرجنتينيين، هم نزارينو كاسيرو وخوان بالومينو ونيكولا غولدشميد، ليجسدوا شخصية لاعب كرة القدم الأسطوري خلال "محطات مهمة" في حياته، انطلاقا من "شبابه في الأرجنتين إلى ذروة مسيرته الكروية" مع نادي نابولي الإيطالي في ثمانينيات القرن الماضي، على ما جاء في بيان صادر عن "أمازون".

وستؤدي الممثلتان الأرجنتينيتان خولييتا كاردينالي ولاوروا إيسكيفيل دور كلاوديا فيافانيه التي تزوجها ماردونا في العام 1989، حسب "فرانس 24".

وتشارك في إنتاج المسلسل، الذي سيكون في حلقات عدة تستمر كل واحدة منها ساعة، شركة "بي تي إف ميديا" المكسيكية.

وأوضحت ناطقة باسم "أمازون" أن إنتاج المسلسل لم يبدأ بعد.