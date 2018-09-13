الرئيس جورج ويا يعود إلى الملاعب

المصدر: البيان الالكتروني

عاد الرئيس الليبيري جورج ويا، أفضل لاعب كرة قدم في العالم سابقا، بشكل مفاجئ إلى المنافسات الدولية في مونروفيا يوم الثلاثاء الماضي، وشارك في خسارة منتخب بلاده 2-1 من نيجيريا قبل أسابيع من بلوغ عامه 52.

ونظمت ليبريا مباراة ودية لتعليق القميص رقم 14 الذي ارتداه ويا، لكن الجماهير شعرت بالمفاجأة عندما قاد المهاجم السابق منتخب بلاده وارتدى هذا الرقم بعد 16 عاما من خوض آخر مباراة دولية.

وقدم ويا بعض اللمسات الرائعة التي جعلته سابقا يحظى بشعبية هائلة حول العالم، قبل استبداله في الدقيقة 79.

يذكر أن ويا هو أول لاعب أفريقي يفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم.