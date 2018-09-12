«الأجسام» يضم الحيلي لمنتخب الناشئين

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قرر الجهاز الفني لمنتخب الإمارات للقوة البدنية الذي يشرف عليه حامل ذهبية العالم في فنلندا فيصل الغيص الزعابي وحامل فضية العالم في جنوبي أفريقيا المدرب عمر جمعة الظاهري استدعاء اللاعب الموهوب عمر محمد الحيلي وضمه لمعسكر المنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة آسيا للقوة البدنية التي تستضيفها دبي للفترة من 18-24 الشهر الجاري، والمقام في رأس الخيمة، وذلك لما يتمتع به من مواصفات فنية عالية بالرغم من صغر سنه التي لم تتجاوز 14 عاماً، وسيتم إشراكه في فئة الناشئين.