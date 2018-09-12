برنامج محمد بن راشد للرياضة يطلق مبادرة العودة إلى المدارس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بتوجيهات من العميد الدكتور إبراهيم محمود عبدالرحمن مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أطلق برنامج الشيخ محمد بن راشد للرياضة واللياقة البدنية بإدارة الشؤون الرياضية مبادرة العودة للمدارس، وذلك في المدرسة الأهلية الخيرية بالقرهود. حضر فعاليات المبادرة كمال فرحات المدير العام للمدارس الأهلية الخيرية بدبي، وفاطمة بوحجير رئيس قسم الوعي الرياضي في إدارة الشؤون الرياضية، وفريق برنامج الشيخ محمد بن راشد للرياضة والهيئة التدريسية. وقالت فاطمة بوحجير: إن البرنامج تضمن ألعاباً رياضية تشجع الطلبة على الانخراط في العام الدراسي الجديد.