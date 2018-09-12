«فيفا 19» تتجاهل محمد صلاح

المصدر: عواصم - وكالات

نشرت لعبة «فيفا 19» قائمة تضم أفضل 20 لاعباً، إلا أن المثير فيها هو غياب النجم المصري محمد صلاح، الذي رشحه الاتحاد الدولي لكرة القدم لجائزة أفضل لاعب في العالم، رفقة كل من مودريتش ورونالدو. وذكرت تقارير إعلامية أن مطوري «إي آيه سبورتس» نشروا قائمة أفضل 100 لاعب في الفيفا، قبل أيام قليلة من طرح اللعبة في الأسواق (نهاية الشهر الجاري).

إلا أن القائمة النهائية، التي تضم 20 لاعباً فقط، شهدت غياب عدد من أبرز اللاعبين في عالم المستديرة، من بينهم صلاح. وطرح تصنيف صلاح في المرتبة 27 أكثر من علامة استفهام، لا سيما وأن اللاعب المصري مرشح بقوة للفوز بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم.