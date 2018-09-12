دي لاهويا يخطط لـ«رئاسة أميركا»

المصدر: نيويورك - د ب أ

كشف الملاكم الأميركي السابق أوسكار دي لا هويا أنه يفكّر في خوض انتخابات الرئاسة الأميركية في 2020. وقال دي لا هويا في تصريحات لموقع «تي إم زد دوت كوم»: «أنا جاد للغاية فيما أقوله». وأكد دي لا هويا أنه سُئل كثيراً خلال فترة احترافه الملاكمة عن السبب الذي يمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وتابع قائلاً: «ملايين من الأشخاص قالوا لي: لماذا لا تترشح في الانتخابات؟ لماذا لا تنهض وترفع صوتك؟ عندما يكون المرء رئيساً فإن صوته بكل تأكيد يكون أكثر علواً». ويعكف الملاكم السابق حالياً على تكوين فريق لدراسة حظوظه في الانتخابات.