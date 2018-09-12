برنس بواتينغ على خطى دينزل واشنطن

المصدر: برلين - وكالات

كشف اللاعب الألماني صاحب الأصول الغانية، كيفن برنس بواتينغ، في تصريحات لمجلة «بيلد» الألمانية، أنه يخطط للعمل كممثل بعد انتهاء مسيرته مع كرة القدم مباشرة. وقال بواتينغ للمجلة الألمانية: «يجب أن أكون شبيهاً بدينزل واشنطن، هذا يبدو لي أمراً جيداً في الحقيقة، نعم هكذا هو».

وأكد بواتينغ أنه رفض أول عرض لخوض تجربة التمثيل من خلال دور في المسلسل الألماني «4 بلوكس» لأن التدريبات تستقطع وقتاً كثيراً من حياته، على حد قوله. وقال بواتينغ الذي يلعب حالياً ضمن صفوف نادي ساسولو الإيطالي: «كنت أرغب في القيام بهذا بشدة، ولكن التصوير كان يتم دائماً يومي الاثنين والثلاثاء، وللأسف لم يكن ممكناً الجمع بينه وبين التدريبات».