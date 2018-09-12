مرسى ياس تحتضن «تي آر دي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تعود بطولة كأس تي آر دي 86 لموسم 2018-2019 إلى حلبة مرسى ياس، لتفتح المجال أمام أصحاب المواهب المحلية لاختبار قدراتهم في الانطلاق بأقصى السرعات على مسار سباق الجائزة الكبرى للفوررمولا1 في أبوظبي. وكانت حلبة مرسى ياس قد أطلقت هذه البطولة المحلية المُستدامة لسباقات السيارات عام 2014، وتستعد لانطلاق موسمها الخامس بتاريخ 26 أكتوبر.

وتتكون البطولة من 7 جولات، وتفتح باب المشاركة أمام السائقين الهواة. وتنطلق الجولة الأولى من الموسم الجديد يوم الجمعة 26 أكتوبر، وتقام منافساتها على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 26 و27 أكتوبر.