مارادونا.. النجم الأوحد في تدريبات دورادوس

المصدر: مكسيكو سيتي - وكالات

قاد النجم الأرجنتيني السابق، دييغو مارادونا، أول من أمس، مرانه الأول مع نادي دورادوس المكسيكي الذي تولى مهمته الفنية مؤخراً، وذلك في حضور 5000 مشجع على الأقل. وكان مارادونا هو النجم الأوحد في تدريبات دورادوس الذي يتخذ مدينة كوليكان عاصمة ولاية سينالوا مقراً له.

ورددت الجماهير التي حضرت المران اسم مارادونا في أكثر من مناسبة، وكانت تتطلع إلى أن يقوم اللاعب الكبير السابق ببعض الحركات الفنية بالكرة. وسمح نادي دورادوس، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية المكسيكي، للجماهير بالدخول مجاناً لملعبه لحضور المران الأول للنجم الأرجنتيني الكبير الذي تعهد ببذل قصارى جهده مع فريقه الجديد.