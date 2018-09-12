بني ياس يحتفي ببعثة اتحاد جدة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أقام نادي بني ياس، حفل وداع مصغراً لبعثة فريق اتحاد جدة الذي نظم معسكراً إعدادياً قصيراً بأبوظبي لمدة أسبوع اشتمل على تدريبات يومية بملعب نادي بني ياس، الذي ظل يستقبل بكرم فياض بعثات النادي السعودي ويفتح لها ملعبه للتدريبات.

وشارك في حفل الوداع الذي أقيم بدار النادي، مساء أمس الأول، على مائدة عشاء عدد من إداريي بني ياس بقيادة سهيل العامري عضو مجلس الإدارة وصالح إسماعيل عضو مجلس شركة كرة القدم مشرف الفريق الأول، محفوظ الشحي المدير العام للنادي، والجهازين الإداري والفني ولاعبي فريق 21 سنة، وتم خلال الاحتفال تبادل الدروع بين الناديين، وسط حفاوة كبيرة وشكر وتقدير من جانب إدارة نادي الاتحاد ممثلة في حسين الصادق رئيس البعثة.