600 مليون يورو أرباح الأندية الأوروبية

المصدر: نيون - د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، أمس، أن أندية مسابقات دوري الدرجة الأولى في أوروبا حققت أرباحاً إجمالية للمرة الأولى منذ بدء رصد الأرباح المجمعة لها. وأظهر تحليل اليويفا للأرقام المالية لإجمالي 718 نادياً بمسابقات دوري الدرجة الأولى في أوروبا، أنها حققت أرباحاً إجمالية للمرة الأولى، وبلغت 600 مليون يورو (694.6 مليون دولار) في عام 2017. وحرص اليويفا على مقارنة الأرباح التي تحققت بالخسائر التي سجلتها الأندية في عام 2011، وقيمتها 7. 1 مليار يورو.