زيدان يريد العودة إلى التدريب قريباً

المصدر: مدريد - وكالات

مهد زين الدين زيدان الطريق لعودته إلى التدريب من خلال تلميحه إلى إمكانية تولي مهمة جديدة قريباً. وفاجأ زيدان الجميع عندما قرر الاستقالة من منصبه مدرباً لريال مدريد بعد أن قاده إلى لقبه الثالث توالياً في دوري الأبطال.

وكشف زيدان أن التغيير كان ضرورياً «لمواصلة الانتصارات». وارتبط اسم زيدان في الآونة الأخيرة بتدريب مانشستر يونايتد في ظل الضغوط التي يعانيها البرتغالي جوزيه مورينيو، وقد عزز الأول من إمكانية حصول ذلك عندما كشف لشبكة «ار تي في اي» الإسبانية «بالطبع، سأعود إلى التدريب في وقت قريب...لأنني أحب هذا الأمر وكرة القدم هي كل ما قمت به طوال حياتي».

وكان زيدان تسلم تدريب كاستيا الفريق الثاني في الريال عام 2014 قبل أن يتسلم تدريب الفريق الأول في يناير عام 2016 خلفاً لرافايل بينيتز، وقاده إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث سنوات توالياً.