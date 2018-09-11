رابطة اللاعبات المحترفات تدعم سيرينا وليامز

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، أول من أمس، دعمها نجمة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامز، التي ادعت تعرضها للتمييز من قبل حكم مباراتها أمام اليابانية ناومي أوساكا في نهائي بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) السبت.

وقال ستيف سيمون الرئيس التنفيذي للرابطة في بيان: «ترى رابطة لاعبات التنس المحترفات أنه لا يفترض أن يكون هنا اختلاف، بين الرجال والسيدات، في معايير التسامح إزاء لحظات التعبير عن العواطف، ونتعهد بالعمل من خلال الرياضة لضمان المساواة في المعاملة بين الجميع». وأضاف، «لا نعتقد أن هذه (المساواة) قد تحققت في المباراة (بين سيرينا وأوساكا)».

وخلال المباراة النهائية التي انتهت بفوز أوساكا لتتوج باللقب الأول في سجل مشاركاتها ببطولات «غراند سلام»، اتهمت سيرينا بانتهاك القوانين من خلال تلقي تعليمات من مدربها خلال اللعب، وعوقبت بخصم نقطة إثر قيامها بكسر المضرب، كما تعرّضت لعقوبة أخرى إثر قيامها بمهاجمة الحكم كارلوس راموس ووصفه بأنه «لص». كذلك عوقبت سيرينا بعدها بغرامة مالية قيمتها 17 ألف دولار، بداعي انتهاك القوانين.