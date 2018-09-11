«اليوسف موتورز» تُكرِّم اللنجاوي بعد إنجاز «الآسياد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرمت شركة اليوسف موتورز متسابق الدراجات المائية البطل الإماراتي علي محمد يوسف اللنجاوي بحضور رئيس ونائب رئيس شركة اليوسف. ونجح اللنجاوي الذي كان يقود أحدث دراجة مائية ذات الطراز العالمي، ياماها GP1800 المقدمة من شركة اليوسف موتورز، في الحصول على ميدالية ذهبية وفضية في «الآسياد» الثامنة عشرة في مدينة جاكرتا. وقال إقبال يوسف اليوسف، رئيس المجموعة: نُقدِّم تهانينا إلى علي اللنجاوي لأدائه المذهل في دورة الألعاب الآسيوية 2018 والإنجازات الماضية. لقد جعل الإمارات العربية المتحدة بأكملها فخورة بذلك، ويشرفنا أن ندعمه في مساعيه الرياضية القادمة.