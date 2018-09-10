ساكي: الأزوري وبالوتيلي ينقصهما الذكاء

المصدر: روما - وكالات

اعتبر المدرب الأسطوري للمنتخب الإيطالي أريغو ساكي، أن المهاجم ماريو بالوتيلي والأزوري ينقصهما «الذكاء». وقال ساكي (72 عاماً) الذي قاد منتخب بلاده إلى مركز الوصيف في مونديال 1994 في تصريحات لإذاعة «ديجاي» : «كرة القدم رياضة جماعية تعتمد على الذكاء أكثر من الأقدام». وأضاف، «أولاً، يجب اختيار لاعبين لديهم ذكاء. ثم تقول لهم إنكم تلعبون في فريق. يجب أن تكون لديكم بعض الأفكار الواضحة».

ورأى ساكي أنه «عندما يتجول بالوتيلي بمفرده في الملعب دون الالتزام بالخطة، يتعين عليك أن تقول له ذلك». وتابع، «في كرة القدم، الوقود هو الذكاء، الشغف والمهنية. دعنا نقول إن وجود مفهوم روح الفريق هو بداية قوية لجعلك شخصاً يستحق». وتطرق ساكي إلى منتخب دون 21 عاماً الذي خسر بثلاثية نظيفة أمام سلوفاكيا ودياً، ووصف اللاعبين الشبان بـ«الغرور والغطرسة».