جناح طيران الإمارات يستقبل المشاهير في «أميركا المفتوحة»

المصدر: نيويورك - البيان الرياضي

استقبل جناح الضيافة الخاص بطيران الإمارات في ملعب أرثر أش في نيويورك أعداداً كبيرة من الضيوف والمشاهير خلال مباريات بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

وترعى طيران الإمارات البطولة كشريك رسمي منذ سبع سنوات، وقد شهدت استمرار نجاحها واستقطابها عشاق التنس عاماً بعد عام.

ويمكن للمسافرين على رحلات طيران الإمارات مشاهدة المباريات ، ومن ضمنها مباريات البطولة الأميركية المفتوحة، مباشرةً على نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice. وتوفر 70% من طائرات الناقلة، خاصية استقبال البث التلفزيوني الحي.وباتت ناومي أوساكا أول يابانية تحرز اللقب ، بفوزها على المخضرمة سيرينا وليامز .و طغى على النهائي خلاف سيرينا والحكم كارلوس راموس، والذي بدأ في المجموعة الثانية .

وزادت وتيرة غضب الأميركية بعدما قام الحكم بحذف نقطة من رصيدها على خلفية تحطيم مضربها على أرض الملعب، لتطالبه بمزيج من الدموع والغضب بالاعتذار، متهمة إياه بأنه «لص» و«كاذب».