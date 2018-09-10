«سانتياغو بيرنابيو» ينهار على رأس بيريز

المصدر: مدريد - وكالات

بات نادي ريال مدريد الإسباني على حافة هاوية، بعد أن فشل رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، في الاتفاق حتى الآن مع رعاة لاستاد سانتياغو بيرنابيو، الذي يحتاج لأعمال تجديد بمبلغ يتراوح بين 400 و500 مليون يورو.

ولم يتمكن بيريز من الحصول على صفقة رعاية، لذلك فإن أعمال تجديد ملعب الملكي قد تضع الريال تحت وطأة دين ضخم وتقدر قيمته 574 مليون يورو وليس 400 مليون يورو، كما ذكر بيريز من قبل، وذلك في حالة موافقة مجلس إدارة النادي على استدانة المبلغ، من أجل تجديد الملعب، ووضع سقف له.

وسيعقد بيريز اجتماعاً مع المساهمين في النادي، للاستفتاء في الحصول على قرض ورهن النادي يوم 23 سبتمبر المقبل، وفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية. وتشير لوائح ريال مدريد إلى أن طلب الاستدانة لا بد أن يوافق عليه أكثر من ثلثي الأعضاء حاملي الأسهم.